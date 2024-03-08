Британский эксперт – ситуация ВСУ на фронте близка к отчаянной

Украинские подразделения прилагают крайние усилия, чтобы удерживать свои позиции.Обстановка на фронте для ВСУ складывается настолько неблагоприятно, что украинские подразделения оказались практически в отчаянном положении.
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