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Смоленская Газета

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В День российской печати Смоленскстат поделился тематической статистикой

В День российской печати Смоленскстат поделился тематической статистикой

Сегодня, 13 января, в День российской печати Смоленскстат поделился тематической статистикой. Так, с января по октябрь 2024 года в полиграфическом производстве были заняты 929 человек, 318 человек — в издательской деятельности, 236 человек — в области теле- и радиовещания.

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