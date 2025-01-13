Сегодня, 13 января, в День российской печати Смоленскстат поделился тематической статистикой. Так, с января по октябрь 2024 года в полиграфическом производстве были заняты 929 человек, 318 человек — в издательской деятельности, 236 человек — в области теле- и радиовещания.