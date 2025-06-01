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Гимназия №22 города Майкопа поздравила детей Адыгеи красивой фотосессией

Гимназия №22 города Майкопа поздравила детей Адыгеи красивой фотосессией

Детство — лучшая планета! Сегодня отмечается День защиты детей, поэтому давайте вспомним, как живётся, на этой самой прекрасной планете! Там трава казалась зеленее и мороженое слаще, там утром ты космонавт, днём врач, а вечером пират, там с простого «Давай дружить?» начинается большая история! Желаем, чтобы у каждого ребёнка было яркое и счастливое детство, полное смеха, заботы и свободы мечтать! .

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