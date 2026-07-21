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Царьград

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В Тимашевской ЦРБ открыли 20-й ЦАОП для трех районов

В Тимашевской ЦРБ открыли 20-й ЦАОП для трех районов

На базе Тимашевской центральной районной больницы начал работу новый онкологический центр. Благодаря этому жители Тимашевского, Брюховецкого и Калининского районов получили возможность проходить необходимое лечение вблизи от места проживания, без длительных поездок.

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