В Тимашевской ЦРБ открыли 20-й ЦАОП для трех районов

На базе Тимашевской центральной районной больницы начал работу новый онкологический центр. Благодаря этому жители Тимашевского, Брюховецкого и Калининского районов получили возможность проходить необходимое лечение вблизи от места проживания, без длительных поездок.
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