В турецком футболе побоище. Болельщики «Трабзонспора» выбежали на газон после поражения своего клуба и напали на футболистов «Фенербахче».
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В турецком футболе побоище. Болельщики «Трабзонспора» выбежали на газон после поражения своего клуба и напали на футболистов «Фенербахче».
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