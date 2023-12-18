Подозреваемого в смертельном ДТП на трассе в Приморско-Ахтарске сотрудника полиции уволят

По информации следствия, инспектор ДПС сел за руль, будучи пьяным.Инспектор отдельного взвода дорожно-патрульной службы ОМВД по Приморско-Ахтарскому району, устроивший смертельное ДТП 17 декабря, будет уволен по отрицательным мотивам.
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