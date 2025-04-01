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Царьград

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Новый сервис на 'Госуслугах': контроль числа сим-карт и блокировка с 2025

Новый сервис на 'Госуслугах': контроль числа сим-карт и блокировка с 2025

На портале "Госуслуги" введен новый сервис для контроля количества сим-карт. С 1 апреля операторы связи ограничили продажу для лиц с 20 и более номерами, а с 2025 года смогут блокировать лишние карты.

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