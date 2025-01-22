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Царьград

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В Госдуме предложили проводить медосмотр мигрантов в государственных учреждениях

В Госдуме предложили проводить медосмотр мигрантов в государственных учреждениях

Медицинское освидетельствование в частных клиниках не даёт полной картины о завезённых из Ближнего Зарубежья инфекционных заболеваниях.

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Комментарии
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Амара Карпова
Лучше бы не завозили этих животных!!!
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