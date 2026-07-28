Astoria Grande не зайдет в Сочи: круизное судно завершит маршрут в Анталье. В чем причина?Круизное судно Astoria Grande не сможет завершить свой рейс в сочинском порту, как было предусмотрено изначальным планом путешествия.
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