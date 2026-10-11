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Журнал «Профиль»

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Мошенники выманивают код от "Госуслуг" под предлогом записи на выдачу загранпаспорта

Мошенники выманивают код от "Госуслуг" под предлогом записи на выдачу загранпаспорта

Аферисты обзванивают россиян, которые недавно обращались с заявлением об оформлении загранпаспорта, и представляются сотрудниками многофункциональных центров (МФЦ).

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