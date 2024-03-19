🤝 🎉 Масштабное празднование: Как в Крыму отметили День воссоединения с Россией 🔜 В Керчи атлет Егор Сороколетов передвинул КАМАЗ весом более 11 тонн на 100 метров.
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🤝 🎉 Масштабное празднование: Как в Крыму отметили День воссоединения с Россией 🔜 В Керчи атлет Егор Сороколетов передвинул КАМАЗ весом более 11 тонн на 100 метров.