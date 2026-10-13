Армия РФ продолжает уничтожать группировку ВСУ, оказавшуюся в котле на волчанском направлении. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.
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Сдаются 1-2 ВСУ, остальные делают другой выбор и это говорит о том что населению Киева за 30 лет промыли мозги основательно, начиная с детского сада. Другого от них ожидать не приходится-особенно в Западной части где и в СССР они свою русофобию показывали, был там и испытал!