Минутка укроповедения.После того, как вселенский мир да мяч (пис да бол на полуанглийском) Трамп ляпнул, что Украине нужен новый президент, наши дурналисты и икспёрды воспряли духом и стали намекать, что вот скоро в Укропии состоятся выборы, на которых зеленая Гнида пролетит, как фанера над Парижем.
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Может, голосовать автор и не будет, но "икспёрдики" и "россиянчики" - это звучит как-то по-укропски.
Автор-жертва стигматизации.
Автор, вы бы нервы свои поберегли, а то судя по вашим "искромётным" статейкам они у вас не к чёрту. Кто вам сказал, что народ в РФ 🇷🇺 верит всему, что несёт Рыжий или нарко клоун? С чего вы взяли, что мы ожидаем от выборов в Салорейхе изменения русофобских нарративов?
Чушь собачья
👍👍👍👍👍