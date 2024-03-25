Это интересно 14 туристов, от которых закипает кровь Когда невежа отправился в путешествие. У нас есть материал, в котором мы собрали рассказы жителей популярных городов о туристах, которые их раздражают.
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