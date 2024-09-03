Вильфанд: 5 сентября в Приморском крае прогнозируется сильный дождь с грозой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильный дождь с грозой ожидается 5 сентября на территории Приморского края, в период проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).
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