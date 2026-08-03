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Один против засады у Шиваки: как капитан Михаил Исаков в одиночку держал оборону в афганском ущелье

Один против засады у Шиваки: как капитан Михаил Исаков в одиночку держал оборону в афганском ущелье

В декабре 1980 года Президиум Верховного Совета СССР выпустил закрытый указ о присвоении звания Героя Советского Союза.

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