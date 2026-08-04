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Русская весна

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«Ссошников» разорвало в клочья: взрыв боеприпасов на полигоне в Хмельницком

«Ссошников» разорвало в клочья: взрыв боеприпасов на полигоне в Хмельницком

«Ссошников» разорвало в клочья: взрыв боеприпасов на полигоне в Хмельницком — 2 версии. 5 военных Сил спецопераций ВСУ остаются пропавшими без вести, они разгружали боеприпасы на складе воинской части ССО.

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