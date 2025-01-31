Водителей предупредили о запрете парковки в ночь с пятницы на субботу

В Петрозаводске опубликован список улиц, где запрещена остановка автомобилей на эту ночь Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала список улиц, где в ночь с пятницы на субботу будет запрещена остановка транспортных средств.
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