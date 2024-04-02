Фонд "Донбасс": FPV-дроны используют для доставки еды военным в зоне СВО

Российские военные применяют FPV-дроны для доставки еды военным на самых сложных участках фронта. Об этом рассказал учредитель компании "Беспилотные технологии", основатель благотворительного фонда "Донбасс" Иван Утенков, сообщает ТАСС.
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