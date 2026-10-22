В столице активизировались мошенники, нацелившиеся на держателей Пушкинской карты. Подросткам в соцсетях предлагают вывести деньги с карты, но после получения данных и смс-кода средства просто списывают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Русские два раза...
- Пашинян попрощалс...
- ВС Пашинян попрощалс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым