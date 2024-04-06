Гол с передачи Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Детройтом»

Лидер регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Ред Уингз» в Детройте — 4:3. В первом и втором периодах команды по очереди вырывались вперед, причем всякий раз ненадолго – ответные голы не заставляли себя ждать.