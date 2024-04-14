ZALA Z-16: массированное уничтожение техники врага по всему фронту (ВИДЕО)

В марте 2024 года дроны-разведчики ZALA в зоне СВО активно применялись для поиска целей и сопровождения ударов барражирующих боеприпасов, что позволило обновить рекорд предыдущего месяца по открыто опубликованным эпизодам применения «Ланцетов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии