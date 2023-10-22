"Желаю удачи нашим бойцам." Перед нами один певец ртом, который несколько десятилетий пел тут у нас про новый поворот, марионеток, про изменчивый мир.
Иноагент Макаревич пообещал выступить в русском Киеве «по случаю окончания войны»
Комментарии
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Борис Леонтьев
"Макаревич похвастался, что уже после возвращения Крыма в состав России побывал с туром на Украине". Но что-то он забыл сказать что в том турне хохлы ему морду набили. Ну... а по окончании войны с нацистами Макаревич может оказаться в Киеве на Крещатике рядом с Зеленским только так же, как там оказались их кумиры и предшественники: https://www.youtube.com/watch?v=cZdEjvvpRts
Расплата. Казнь военных преступников в Киеве / Execution of war criminals in Kiev
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1 час.
Анатолий Никитин
песен то у него новых нет,разве что с иврита переведёт...
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1 час.
Борис Леонтьев
Да у него и из старых-то больше половины не его.
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54 мин.
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