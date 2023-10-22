Иноагент Макаревич пообещал выступить в русском Киеве «по случаю окончания войны»

Борис Леонтьев

"Макаревич похвастался, что уже после возвращения Крыма в состав России побывал с туром на Украине". Но что-то он забыл сказать что в том турне хохлы ему морду набили. Ну... а по окончании войны с нацистами Макаревич может оказаться в Киеве на Крещатике рядом с Зеленским только так же, как там оказались их кумиры и предшественники: https://www.youtube.com/watch?v=cZdEjvvpRts