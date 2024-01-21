Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит

Ушел из жизни известный украинский актер из программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил шоумен Олег Филимонов в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).