Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит

Ушел из жизни известный украинский актер из программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил шоумен Олег Филимонов в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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