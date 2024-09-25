Совет Федерации меняет состав: о чем говорит большая послевыборная ротация

25 сентября Совет Федерации провел первое пленарное заседание осенней сессии. После единого дня голосования, за которым последовала смена глав регионов, в верхней палате парламента прошла большая ротация – к выполнению своих обязанностей приступили 20 новых сенаторов.
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