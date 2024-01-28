Эти исландские презервативы просто взорвут ваш мозг (и не только)

Извергающиеся вулканы, скалы и гейзеры — исландская природа действительно очень «взрывная». Как, впрочем, и презервативы из этой чудесной страны: бренд «Nature Condoms» предлагает мужчинам приобрести и использовать резиновые изделия разного дизайна: тут вам и скала, и извержение вулкана, и даже гейзеры.