Эти исландские презервативы просто взорвут ваш мозг (и не только)

Извергающиеся вулканы, скалы и гейзеры — исландская природа действительно очень «взрывная». Как, впрочем, и презервативы из этой чудесной страны: бренд «Nature Condoms» предлагает мужчинам приобрести и использовать резиновые изделия разного дизайна: тут вам и скала, и извержение вулкана, и даже гейзеры.
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