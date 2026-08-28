Идти от себя: Михаил Чехов — самая загадочная фигура нашей театральной истории

135 лет назад, 17 (29) августа 1891-го, родился Михаил Чехов. Через три года родной дядя, сам Антон Павлович, человек прозорливый и внимательный, отметит: «Мальчик Миша удивительный по интеллигентности, в его глазах блестит нервность».
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