Идти от себя: Михаил Чехов — самая загадочная фигура нашей театральной истории

135 лет назад, 17 (29) августа 1891-го, родился Михаил Чехов. Через три года родной дядя, сам Антон Павлович, человек прозорливый и внимательный, отметит: «Мальчик Миша удивительный по интеллигентности, в его глазах блестит нервность».