Сальдо: из-за ударов ВСУ по Херсонщине не хватает машин скорой помощи

Последние месяцы киевский режим планомерно наносил удары по машинам скорой помощи в Херсонской области, что привело к их недостатку сейчас, когда они требуются после атаки противника по Алешкам, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
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