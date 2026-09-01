«Это не частная сфера»: как киевский нацистский режим окончательно отменил право на приватность граждан ради борьбы с русским языком

Очередная инициатива киевских властей наглядно демонстрирует, во что превратилось государство, одержимое идеей тотальной зачистки всего русского.
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