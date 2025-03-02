В Госархиве Владимирской области показали документы краеведа Юрия Белова

28 февраля в Госархиве Владимирской области состоялась презентация личного фонда заслуженного работника культуры РФ, члена Союза краеведов России, журналиста, историка кино, учредителя и редактора газеты «Вечерний звон» Юрия Белова.
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