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Владимирские новости

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В Госархиве Владимирской области показали документы краеведа Юрия Белова

В Госархиве Владимирской области показали документы краеведа Юрия Белова

28 февраля в Госархиве Владимирской области состоялась презентация личного фонда заслуженного работника культуры РФ, члена Союза краеведов России, журналиста, историка кино, учредителя и редактора газеты «Вечерний звон» Юрия Белова.

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