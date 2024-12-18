Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

Евгений Крутиков 17 декабря 2024 г., 13:00 Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска).
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