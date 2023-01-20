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В России за сутки выявили 6 078 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 6 078 случаев заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 078 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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