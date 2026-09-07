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Иркутск Сегодня

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Микрорайон Университетский отметил День рождения

Микрорайон Университетский отметил свой День рождения невероятно теплой атмосферой. Праздник для жителей организовали при поддержке председателя Думы города, депутата по избирательному округу № 28 Евгения Стекачева, администрации областного центра, ТОС «Университетский», Благотворительного фонда Юрия Тена и других предприятий.

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