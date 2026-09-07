Микрорайон Университетский отметил День рождения

Микрорайон Университетский отметил свой День рождения невероятно теплой атмосферой. Праздник для жителей организовали при поддержке председателя Думы города, депутата по избирательному округу № 28 Евгения Стекачева, администрации областного центра, ТОС «Университетский», Благотворительного фонда Юрия Тена и других предприятий.