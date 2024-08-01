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Виктор Медведчук: Зеленский планирует мобилизовать мужчин старше 60 лет

Виктор Медведчук: Зеленский планирует мобилизовать мужчин старше 60 лет

Виктор Медведчук, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа-за жизнь", заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует мобилизовать ряд отсроченных категорий граждан, в том числе мужчин старше 60 лет.

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Комментарии
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Eduard
Правильно,давно в гроб пора.Естественно сам на фронт не поедит!
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20 час.
Eduard
Скоро на Украине только младенцы останутся!
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20 час.
Eduard
А люди терпят! Януковича за чушь снесли,а этих проходимцев 12 лет терпят.Украинцы вы дураки?
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20 час.

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