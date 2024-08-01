Виктор Медведчук: Зеленский планирует мобилизовать мужчин старше 60 лет

Виктор Медведчук, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа-за жизнь", заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует мобилизовать ряд отсроченных категорий граждан, в том числе мужчин старше 60 лет.