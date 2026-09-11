Путин озвучил количество санкций, введенных против России

Более 30 тысяч санкционных мер, что вдвое превышает общее количество ограничений, наложенных на все остальные государства мира, было введено другими государствами против России, заявил президент РФ Владимир Путин 11 сентября на пленарном заседании ежегодного Делового форума БРИКС в Нью-Дели.