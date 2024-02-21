В Актау осудили хакера за незаконный доступ к госинформсистемам

Хакера осудили по трем статьям уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК. Следствием установлено, что осужденный осуществлял неправомерный доступ к государственным информационным системам, являющимися критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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