В Актау осудили хакера за незаконный доступ к госинформсистемам

Хакера осудили по трем статьям уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК. Следствием установлено, что осужденный осуществлял неправомерный доступ к государственным информационным системам, являющимися критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры страны.