Стилист Фомина призвала носить украшения с гранатом и изумрудом осенью

С приходом осени меняются не только сами элементы гардероба, но и их цветовая палитра: вместо пастельных оттенков появляются глубокий шоколадный, бордовый, оливковый, терракотовый, горчичный и кремовый.
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