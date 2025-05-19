CNN Turk: Переводчик из делегации Украины сбежал во время переговоров в Стамбуле

СТАМБУЛ, 19 мая, ФедералПресс. Во время переговоров между украинской и российской делегациями, проходивших в Стамбуле, один из участников украинской стороны внезапно покинул место встречи, не дождавшись ее завершения.
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