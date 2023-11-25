ВИА «Морпехи России» выступили перед участвующими в СВО морпехами ТОФ

Артисты вокально-инструментального ансамбля «Морпехи России» Тихоокеанского флота выступили с серией концертов перед военнослужащими морской пехоты ТОФ, которые выполняют поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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