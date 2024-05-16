Для Украины и ЕС убийство Фицо было последним и единственным выходом – Стешин

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо – очень выгодно для руководства ЕС и Украины. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».