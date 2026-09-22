Критик Соседов: Еремеев — просто «говорящая голова», удобная руководству «За гранью»

Сергей Соседов объяснил, почему его заменили в шоу «За гранью» Сергей Соседов в очередной раз высказался о проекте «За гранью», который долгие годы вёл.
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