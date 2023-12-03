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Десяток яиц к новому году может достигнуть 200 рублей: почему происходит «яичная инфляция» в Сибири?

Десяток яиц к новому году может достигнуть 200 рублей: почему происходит «яичная инфляция» в Сибири?

Десяток яиц к новому году может достигнуть 200 рублей: почему происходит «яичная инфляция» в Сибири? Елена ГалицкаяСогласно данным Росстата, в 2023 году производство яиц в России сократится на 1 миллиард штук по сравнению с предыдущим годом, составив 47 миллиардов штук.

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