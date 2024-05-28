«Страна.ua»: Сотрудники ТЦК начали насильственную мобилизацию в Киеве

Издание «Страна.ua» информировало о насильственной мобилизации на улице Киева. На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как несколько граждан в военной форме, а также сотрудники правоохранительных органов силой задерживают мужчину.
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