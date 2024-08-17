Два человека погибли и четверо получили ранения в результате ДТП на трассе между населенными пунктами Киренск и Казачинское

В пятницу на трассе между населенными пунктами Киренск и Казачинское произошло ДТП, в результате которого погибли 40-летний водитель и его семилетний сын, а жена водителя и их девятилетняя дочь были госпитализированы.
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