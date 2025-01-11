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Постсоветские шестерки умирают первыми

Постсоветские шестерки умирают первыми

Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую под занавес 2024-го все же выставили из президентского дворца, в новом году трудоустроилась в Институт Маккейна, который выделил ей стипендию Киссинджера.

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