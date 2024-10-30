В Госдуме предложили три шага для усиления безопасности пассажиров и водителей такси

Российским законодателям и заинтересованным сторонам необходимо поднять вопрос о возвращении части таксистов легальное поле, заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии