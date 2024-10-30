В Госдуме предложили три шага для усиления безопасности пассажиров и водителей такси

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Российским законодателям и заинтересованным сторонам необходимо поднять вопрос о возвращении части таксистов легальное поле, заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.