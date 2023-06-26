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Инфляционные ожидания россиян опустились до минимума с марта 2021 года

Инфляционные ожидания россиян опустились до минимума с марта 2021 года

В июне инфляционные ожидания россиян снизились до минимума с марта 2021 года. Граждане ожидают, что за год цены вырастут на 10,2%, а за пять лет — на 10,8%.

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