Инфляционные ожидания россиян опустились до минимума с марта 2021 года

В июне инфляционные ожидания россиян снизились до минимума с марта 2021 года. Граждане ожидают, что за год цены вырастут на 10,2%, а за пять лет — на 10,8%.
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