Российские туристы назвали Алтай одним из лучших мест для летнего путешествия

В поездки в этом году собираются отправиться 63% россиян, из которых треть планируют путешествовать по стране Алтайский край оказался на втором месте по популярности у туристов, которые собираются поехать в путешествие по России этим летом, сообщает "Федпресс" со ссылкой на результаты опроса социологического агентства "Вебер".
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