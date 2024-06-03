Российские туристы назвали Алтай одним из лучших мест для летнего путешествия

В поездки в этом году собираются отправиться 63% россиян, из которых треть планируют путешествовать по стране Алтайский край оказался на втором месте по популярности у туристов, которые собираются поехать в путешествие по России этим летом, сообщает "Федпресс" со ссылкой на результаты опроса социологического агентства "Вебер".