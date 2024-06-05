Путин сказал, когда Россия использует ядерное оружие

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, предложил не доводить ситуацию до использования ядерного оружия, – сообщают СМИ.
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