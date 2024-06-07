Проекты КРТ являются драйвером развития Москвы — Собянин

Мэр рассказал о реализации проектов КРТ в столице Благодаря проектам комплексного развития территорий экономика Москвы получает дополнительные инвестиции, а также создаются десятки тысяч новых рабочих мест.
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